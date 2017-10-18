Экономика

18:06 18.10.2017

Нацполиция: арестованы ценные бумаги эмитентов на сумму 40млрд грн

Нацполиция: арестованы ценные бумаги эмитентов на сумму 40млрд грн

Работники Департамента защиты экономики Нацполиции Украины установили группу лиц, которая проводила финансовые сделки на фондовом рынке, провели в рамках производства провели 34 обыска и в настоящее время на ценные бумаги подконтрольных злоумышленникам предприятий наложен арест.

"В настоящее время на ценные бумаги подконтрольных преступной группе эмитентов наложен арест. Общая сумма капитализации "бумаг" почти 40млрд гривень", - сообщает в среду вечером Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

В ведомстве напомнили, что оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины разоблачили преступную схему выпуска на рынок "мусорных" ценных бумаг.

Организаторы преступной схемы и должностные лица фондовых бирж, которые были в ней задействованы, искусственно завышали стоимость ценных бумаг подконтрольных эмитентов, а затем реализовывали их предприятиям реального сектора экономики. Покупатели "ценных" бумаг (инвестиционные фонды, страховые компании) использовали их в своих преступных схемах.

"Ежемесячно, указанной преступной группой реальному сектору экономики реализуется "мусорных" ценных бумаг на общую сумму более 1млрд гривень. По предварительным данным, участники финансовых сделок ежемесячно получали за свои услуги миллионные прибыли. Во время проведения обысков правоохранители изъяли 51 печать и документацию, подтверждающую преступную деятельность", - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ст. 222-1 (Манипулирование на фондовом рынке) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины 13 октября сообщила о выявлении масштабной манипуляции с ценными бумагами на фондовом рынке страны. "Представители ряда киевских предприятий продавали реальному сектору экономики "мусорные" ценные бумаги с завышенной стоимостью; в результате на фондовом рынке обращаются "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму около 25 млрд грн", - сообщила Генпрокуратура.

Совместно с Национальной полицией Генпрокуратура расследует уголовное производство относительно манипулирования на фондовой бирже, государственного регулирования рынка ценных бумаг, легализации денежных средств, полученных преступным путем, фиктивного предпринимательства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 221-1, ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

17 октября Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приостановила внесение изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг 48 эмитентов, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Соответствующее решение приняли члены комиссии по итогам заседания 17 октября в отношении ценных бумаг ЧАО "Конкорд ИНК", ПАО "Агрофинанс", ПАО "Энергия Девелопмент", являющихся одними из наиболее торгуемых на неорганизованном рынке, а также других ценных бумаг. Причина приостановки в пресс-релизе не уточняется.

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