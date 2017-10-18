Нефть продолжает дорожать на данных о запасах

Цены на нефть эталонных марок поднимаются на данных о сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37 кв уменьшилась на 40 центов (0,69%) - до $58,28 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в ноябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала к указанному времени на 25 центов - до $52,13 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 5,73 млн баррелей. Снижение оказалось меньше, чем указанные накануне Американским институтом нефти (API) 7,1 млн баррелей, но больше, чем ожидавшиеся экспертами 3,2 млн баррелей.

Между тем запасы бензина повысились на 908 тыс. баррелей, а резервы дистиллятов - на 528 тыс. баррелей.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы увеличились на 202 тыс. баррелей.

Загруженность НПЗ в Штатах упала сразу на 4,7 процентного пункта.

Нефтедобыча в Штатах рухнула на минувшей неделе на рекордные в истории 11,3%, или 1,07 млн баррелей в сутки, до 8,406 млн б/с из-за последствий урагана "Нейт". Добыча опустилась до минимума с мая 2014 года.

Импорт нефти на прошлой неделе сократился на 134 тыс. б/с.