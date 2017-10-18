"Укртрансгаз" объявил тендеры на поставку еще 1,91 млрд куб. м газа

ПАО "Укртрансгаз" объявило тендеры на поставку 1,91 млрд куб. м природного газа для производственно-технологических нужд (ПТН) на общую сумму до 15 млрд 480,55 млн грн (без НДС).

Согласно сообщению в ProZorro, в частности, УТГ объявило восемь тендеров на поставку 0,205 млрд куб. м газа за ожидаемые 1 млрд 661,525 млн грн каждый и два тендера на поставку 0,135 млрд куб. м за 1 млрд 94,175 млн грн каждый.

Заявки по всем десяти тендерам принимаются до 10 ноября, ожидаемое начало аукциона – 18 декабря 2017 года.

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Период поставки по всем тендерам – с 1 декабря 2017 по 30 июня 2018 гг.

Сумма тендерного обеспечения в зависимости от объема лота составляет 19 млн 938,3 тыс. грн или 13 млн 130,1 тыс. грн.

Как сообщалось, текущим летом УТГ объявил четыре тендера на закупку 2,495 млрд куб. м газа на общую сумму до 16 млрд 342,25 млн грн (без НДС) с поставкой на протяжении с 1 октября 2017 по 30 апреля 2018 года. НАК "Нафтогаз Украины" выиграла два тендера общим объемом 1,26 млрд куб. м на сумму 6 млрд 686,559 млн грн (без НДС). Контракты заключены 27 сентября.

Еще два тендера на поставку 0,86 млрд куб. м и 0,375 млрд куб. м перенесены из-за разбирательств в Антимонопольном комитете со стороны ряда не допущенных к торгам компаний.

В этой связи УТГ 29 сентября подписал с "Нафтогазом" договор на поставку еще 0,36 млрд куб. м газа на 2 млрд 449,4 млн грн (без НДС) для ПТН с поставкой в сентябре-октябре 2017 года по переговорной процедуре. Необходимость осуществления закупки по переговорной процедуре в УТГ пояснили увеличившимися объемами транзита через ГТС Украины и соответствующим ростом использования газа на ПТН.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.