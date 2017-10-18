Саудовская авиакомпания после паузы в 27 лет начала прямые рейсы в Ирак

Саудовская авиакомпания впервые за 27 лет запустила прямое авиасообщение с Ираком, передает в среду агентство АП.

Лоукостер Flynas объявил о запуске регулярных рейсов между Эр-Риядом и Багдадом, первый рейс по маршруту уже выполнен 18 октября.

"Мы упорно работали, чтобы в максимально короткие сроки добиться рейсов Flynas в Ирак и связать две страны в экономическом и социальном планах после 27-летнего перерыва", - заявил гендиректор авиакомпании Бандар аль-Муханна.

Авиасообщение между Ираком и Саудовской Аравией было прекращено в 1990 году во время войны в Персидском заливе.