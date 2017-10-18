Экономика

16:47 18.10.2017

Кабмин согласовал выделение Ощадбанком 2 млрд грн в пользу "Энергорынка" для закупки угля

Кабмин согласовал выделение Ощадбанком 2 млрд грн в пользу "Энергорынка" для закупки угля

Кабинет министров Украины согласовал выделение Ощадбанком (Киев) кредитной линии в объеме до 2 млрд грн в пользу ГП "Энергорынок" для закупки угля.

Соответствующее распоряжение правительство приняло на заедании 18 октября.

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Согласно документу, "Энергорынок" привлеченные средства будет использовать для погашения задолженности перед энергогенерирующими компаниями, а последние будут тратить их на закупку угля.

Как сообщалось, подобная практика применялась правительством и в прошлом году.

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