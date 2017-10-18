Экономика

15:10 18.10.2017

"Укргазвыдобування" определило хорватскую Crosco последним победителем многомиллиардного тендера на бурение

"Укргазвыдобування" определило хорватскую Crosco последним победителем многомиллиардного тендера на бурение

Crosco Integrated Drilling & Well Services (Хорватия) определена последним победителем (лот №2) тендера ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) на буровые работы в Харьковской и Полтавской областях в 2017-2019 годах.

Согласно обнародованному в среду сообщению в ProZorro, УГВ планирует заключить с Crosco договор на 480 млн 980,479 тыс. грн (с НДС).

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Первоначально УГВ признало победителем этого лота ООО "Полтава Сервисиз" (переименовано в "Эксало Дриллинг Украина", дочка PGNIG), но в конце августа отменило свое решение.

Таким образом, окончательно отобраны победители по 12 из 15 лотов тендера. Еще три лота отменены (№11, №13 и №15), поскольку УГВ отклонило все предложения участвовавших в торгах компаний.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в конце октября 2016 года объявило тендер по привлечению внешних подрядчиков на буровые работы в Харьковской и Полтавской областях суммарной ожидаемой стоимостью до 13 млрд 35,51 млн грн (с НДС).

Контракты уже подписаны с ООО "Спецмехсервис" (лот №1 - 29 мая), Crosco (лоты №8 и №10 - 7 июня и 12 июля) и Xinjiang Beiken (лоты №4,5,7,12 - 5 сентября).

Подписание контрактов ожидается с "Полтава Сервисиз" (лоты №3,6,9,14).

По словам главы УГВ Олега Прохоренко, тендер для каждого из привлекаемых 15 буровых станков проводится по формуле 2+2+2, "то есть для каждого станка – заказ на две скважины с последующей опцией продления еще 2+2, если нас устроит качество и срок первых двух. Это фактически программа работ на шесть скважин на три года".

УГВ намерено нарастить добычу газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020-м.

УГВ в 2018 году планирует увеличить бурение в 1,9 раза (на 227 тыс. м) по сравнению с ожидаемым объемом в текущем году – до 484 тыс. м

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа.

 

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