Экономика

14:45 18.10.2017

Ставки по депозитам населения в Украине к концу года существенно не изменятся

Ставки по депозитам населения в Украине к концу года существенно не изменятся

 Ставки по депозитам населения в гривне к концу 2017 года существенно не изменятся, полагает председатель правления Идея Банка Михаил Власенко.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, он отметил, что в третьем квартале 2017 года ставки по банковским депозитам для физлиц продолжили снижение, что было вызвано наличием у банков избыточной ликвидности, которая была обусловлена, с одной стороны, приростом пассивов, а с другой - низкими темпами кредитования.

"Основную динамику снижения процентных ставок в третьем квартале показали госбанки, которые в первые шесть месяцев 2017 года держали процентные ставки на достаточно высоком уровне. Соответственно, нельзя сказать, что снижение ставок в третьем квартале носило массовый характер. После госбанков ставки в сторону снижения подкорректировали лишь некоторые банки. По сравнению с первым полугодием динамика снижения сильно замедлилась и практически остановилась", - сказал эксперт.

М.Власенко также сообщил, что до конца года существенных изменений процентных ставок по депозитам в валюте также не предвидится – у основной группы банков процентные ставки по депозитам в валюте находятся на достаточно низком уровне - 2-3% годовых.

"Основной фактор - это отсутствие кредитования в иностранной валюте. Тем не менее, население не спешит забирать вклады из банков, так как держать сбережения дома довольно опасно. К тому же остался интерес получить дополнительный доход от размещения депозитов в иностранной валюте", - сказал банкир.

Согласно Украинскому индексу ставок по депозитам физлиц, ставки по годовым депозитам в гривне по состоянию на 17 октября снизились до 14,44% с 17,46% на 30 декабря 2016 года, в долларах – до 3,72% с 5,65%, евро – до 2,7% с 4,8% годовых.

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