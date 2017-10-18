Мировые продажи электронных устройств вырастут на 2% в 2018г

Поставки электронных устройств в мире в 2018 году увеличатся на 2% и превысят 2,35 млрд штук, прогнозирует исследовательская компания Gartner.

Это будет самым существенным повышением в процентном выражении с 2015 года. Показатель включает в себя персональные компьютеры, планшеты, гибридные устройства и мобильные телефоны.

Как ожидают аналитики Gartner, рынок персональных компьютеров для бизнеса вернется к росту к концу 2017 года благодаря ускорению перехода на операционную системы Windows 10 во многих регионах, особенно в Западной Европе. В результате поставки стационарных ПК, ноутбуков и ультрамобильных компьютеров премиального уровня в следующем году увеличатся на 0,8%.

Этому повышательному тренду способствуют два фактора. На компьютерный рынок в России положительно повлияло улучшение экономических перспектив, что увеличило расходы бизнеса на ПК на 5% в 2017 году. Подъем сохранится и в течение следующего года, ожидают эксперты.

Вторым фактором является Китай, где переход на Windows 10 задержался из-за проблем с вопросами безопасности, что привело к замедлению продаж ПК в текущем году, говорится в сообщении Gartner.