Украина к 17 октября произвела почти 650 тыс. тонн сахара

Производство сахара в Украине по состоянию на 17 октября 2017 года составило 647,7 тыс. тонн.

Согласно сообщению Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", на эту дату в стране функционирует 39 сахарных заводов, которые к настоящему времени переработали 4,82 млн тонн сахарной свеклы.

Как сообщалось, в Украине 30 августа начался новый сезон сахароварения.

По информации Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор" в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) будет работать 46 сахарных заводов.

По прогнозам ассоциации, в текущем МГ производство сахара составит ориентировочно 1,9 млн тонн, экспорт может составить около 500 тыс. тонн.

Производство сахара в 2016/2017 МГ составило 2 млн тонн.

Посевные площади под сахарной свеклой в 2017 году составляют 318 тыс. га.