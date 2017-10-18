В Украине создается НИИ испытаний и сертификации ВВТ

В Украине создается государственный научно-исследовательский институт (НИИ) испытаний и сертификации вооружений и военной техники.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров, разработанный Министерством обороны "О создании государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружений и военной техники" утвержден на заседании правительства в среду по процедуре без обсуждения.

Как сообщалось, в новых условиях в связи с заявленными Киевом планами по перевооружению ВСУ до 2020 года вооружением по стандартам НАТО, правительство совместно с ОПК приступило к отработке меры по созданию оптимальных условий для перехода украинской оборонной промышленности на стандарты НАТО и развитию национальной испытательной и сертифицированной лабораторной базы.

В 2014 году Украина активизировала диалог с НАТО о сотрудничестве в ОПК. В начале 2015 года Киев озвучил планы о присоединении к действующей для стран-членов альянса системе закупок вооружений. Кроме того, Украина планирует к 2020 году обеспечить в полном объеме перевод ОПК на стандарты НАТО.