Экономика

13:04 18.10.2017

В Украине создается НИИ испытаний и сертификации ВВТ

В Украине создается государственный научно-исследовательский институт (НИИ) испытаний и сертификации вооружений и военной техники.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров, разработанный Министерством обороны "О создании государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружений и военной техники" утвержден на заседании правительства в среду по процедуре без обсуждения.

Как сообщалось, в новых условиях в связи с заявленными Киевом планами по перевооружению ВСУ до 2020 года вооружением по стандартам НАТО, правительство совместно с ОПК приступило к отработке меры по созданию оптимальных условий для перехода украинской оборонной промышленности на стандарты НАТО и развитию национальной испытательной и сертифицированной лабораторной базы.

В 2014 году Украина активизировала диалог с НАТО о сотрудничестве в ОПК. В начале 2015 года Киев озвучил планы о присоединении к действующей для стран-членов альянса системе закупок вооружений. Кроме того, Украина планирует к 2020 году обеспечить в полном объеме перевод ОПК на стандарты НАТО.

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