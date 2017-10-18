НДУ намерен к концу 2017г провести модернизацию резервного центра обработки данных

Национальный депозитарий Украины (НДУ) приступил к модернизации резервного центра обработки данных (ЦОД), сообщается в пресс-релизе центрального депозитария.

Согласно документу, в настоящее время проходит установление нового оборудования, которое позволит существенно повысит уровень защиты информации и обеспечит бесперебойную работу центрального депозитария при возникновении кибератак или поломок в системе. В частности, модернизация предусматривает увеличение мощности существующего ЦОД и полное резервирование оборудования.

"Это позволит повысить скорость работы депозитарной системы, а также, в случае выхода из строя части аппаратного обеспечения или при покушении на информационную безопасность центрального депозитария страны, обеспечит бесперебойную работу ядра инфраструктуры. Таким образом, будут предотвращены миллионные финансовые потери участников финансового рынка Украины, возможные в случае простоев и проблем с центром обработки данных", - отмечено в документе.

Согласно пресс-релизу, обновленный резервный центр обработки данных, как ожидается, будет запущен до конца 2017 года. Общая сумма инвестиций в обновление составила 11 млн грн. Тендер на покупку необходимого оборудования проходил в электронной системе публичных закупок ProZorro. Победителем тендера стала компания ООО "Центр Системной Интеграции" (Киев), которая специализируется на создании решений в области ЦОД.

"Наличие дублирующего ЦОД является международным стандартом инфраструктуры центральных депозитариев. Соответствующая норма зафиксирована на уровне технических требований Европейского регулирования центральных депозитариев. Мы запланировали эти изменения весной 2017 года и благодаря эффективной работе команды НДУ, все планы реализуются вовремя, в соответствии с графиком", - цитируется в пресс-релизе глава правления НДУ Миндаугас Бакас.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития в конце 2016 года привлек международную консалтинговую компанию Oliver Wyman в качестве советника Национального банка Украины (НБУ) и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по разработке концепции развития депозитарной и расчетно-клиринговой инфраструктуры страны.

Oliver Wyman - международная компания в сфере управленческого консалтинга. В ее офисах, расположенных более чем в 50 городах в 26 странах мира, работают 3,7 тыс. сотрудников. Oliver Wyman является частью группы компаний Marsh & McLennan Companies.