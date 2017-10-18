Экономика

12:15 18.10.2017

Кабмин отменил соглашение с РФ о специализации производящих военную продукцию предприятий

Кабмин отменил соглашение с РФ о специализации производящих военную продукцию предприятий

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с правительством России о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Соглашение от 21 декабря 2000 года предусматривало, что Украина и Россия способствуют сохранению производственной и научно-технической специализации, которая сложилась, предприятий и организаций, которые принимают участие в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники, оказании услуг военного назначения и поставках необходимых для этого материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, учебного и вспомогательного имущества.

При этом предусматривалось, что стороны соглашения не будут продавать или передавать третьей стороне, в том числе иностранным физическим и юридическим лицам и международным организациям материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, документацию и информацию, полученные в рамках соглашения, без предварительного письменного согласия стороны, которая его поставила.

Как сообщалось, 9 августа правительство Украины разорвало межправительственное соглашение с РФ от 18 июля 2003 года, регулирующее порядок взаимодействия сторон при экспорте продукции военного назначения в третьи страны.

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