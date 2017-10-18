Жилищные субсидии на следующий период назначены 6,53 млн семей, оснований для повышения тарифов ЖКХ нет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг переназначены на следующий период 6,53 млн семей, а оснований для повышения тарифов ЖКХ сейчас нет.

"Уже переназначено 6,53 млн украинских семей получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в следующем сезоне", - сказал он на заседании Кабинета министров Украины в среду.

Премьер отметил, что не видит оснований для повышения тарифов на тепло, горячую воду и другие коммунальные услуги.

По словам В.Гройсмана, на данный момент проводится верификация списков тех, кто претендует на получение компенсации за неиспользованные суммы субсидии.

"Я считаю, что это ответственность местной власти не допустить перерасхода, который может привести к росту тарифов", - сказал он.