Экономика

11:41 18.10.2017

ГП "Энергорынок" создал филиал "Оператор рынка"

ГП "Энергорынок" создал филиал "Оператор рынка"

Госпредприятие "Энергорынок" создало новый филиал "Оператор рынка", который в дальнейшем должен обеспечить функционирование и организацию купли-продажи электроэнергии "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.

Согласно сообщению ГП в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, приказ о создании нового филиала подписан директором "Энергорынка" 17 октября 2017 года.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

В дальнейшем филиал должен быть преобразован Кабинетом министров в акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству без возможности его приватизации.

В полномочия оператора также входит определение уполномоченного банка или клиринговой организации.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 8 июня 2017 года подписал закон "О рынке электроэнергии", который вступил в силу 11 июня после официального обнародования в газете "Урядовый курьер".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

ГП "Энергорынок" выполняет функции оператора Оптового рынка электроэнергии Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд обязал фирташевский "Азот" вернуть "Энергорынку" 57 млн грн

ГП "Энергорынок" планирует привлечь кредитную линию на 1,4 млрд грн

Цена продажи э/э в ОРЭ в мае снизилась на 1,3%

ГП "Энергорынок" планирует привлечь кредитную линию на 1 млрд грн

Украина за 4 мес.-2017 увеличила потребление электроэнергии на 1,5%

Украина за 4 мес.-2017 увеличила производство электроэнергии на 2,1%

Цена продажи э/э в ОРЭ в первой декаде мая увеличилась незначительно

ГП "Энергорынок" планирует привлечь кредитные линии на 2,4 млрд грн

ГП "Энергорынок" привлечет у Ощадбанка кредитную линию на 1 млрд грн

ГП "Энергорынок" привлечет у Ощадбанка кредитную линию на 1 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин отменил соглашение с РФ о специализации производящих военную продукцию предприятий

ФГВФЛ на минувшей неделе реализовал активы 35 банков на сумму 228,01 млн грн

Никто из крупных торговых партнеров США не манипулирует валютами

Жилищные субсидии на следующий период назначены 6,53 млн семей, оснований для повышения тарифов ЖКХ нет

SEC обвинила Rio Tinto и бывшего CEO Альбанезе в мошенничестве при покупке активов в Африке в 2011 г

Дефицит никеля в мире в августе вырос из-за увеличения спроса

Госрегуляторная служба согласовала повышение грузовых ж/д тарифов на 15%

Сорос передал $18 млрд в свой благотворительный фонд Open Society

МХП в III кв.-2017 сократил продажи курятины на 13%

Доллар США практически стабилен к корзине основных мировых валют

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА