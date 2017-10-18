SEC обвинила Rio Tinto и бывшего CEO Альбанезе в мошенничестве при покупке активов в Африке в 2011 г

Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) США выдвинула обвинения в мошенничестве горнодобывающей компании Rio Tinto, а также бывшему CEO компании Тому Альбанезе и финдиректору Гаю Эллиотту в связи с провальной сделкой по приобретению угольных активов в Мозамбике в 2011 году.

По мнению регулятора, указанные лица намеренно скрывали данные о сделке от инвесторов.

"Есть подозрение, что Rio Tinto и ее топ-менеджеры отказывались рассказать общественности о неудачной сделке, проведенной под их руководством, - цитирует Financial Times директора отдела контроля за исполнением правовых норм Стивена Пейкина. - Скрывая правду, они пытались спасти свои карьеры за счет инвесторов".

Представители Rio Tinto и топ-менеджеров отвергли выдвинутые обвинения и заявили о готовности защищать свои интересы в суде.

Тем временем Г.Эллиотт объявил о своем уходе из совета директоров нефтедобывающего гиганта Royal Dutch Shell в связи с предстоящим судебным разбирательством.

Между тем во вторник Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании оштрафовало Rio Tinto на 27,4 млн фунтов стерлингов ($36,1 млн) за нарушение правил раскрытия информации в связи с мозамбикской сделкой. Это рекордная сумма штрафа за подобное нарушение.

Rio Tinto приобрела Riversdale Mining в 2011 году за $3,7 млрд, и спустя два года списала стоимость этого актива более чем на $3 млрд. Компания объяснила списание логистическими проблемами. Позднее компания продала мозамбикский актив за $50 млн.

Сделка считается одно из самых провальных в истории горнодобывающей отрасли. В результате Т.Альбанезе лишился своей должности в начале 2013 года, и его место занял Сэм Уолш.