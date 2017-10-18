Экономика

11:28 18.10.2017

Госрегуляторная служба согласовала повышение грузовых ж/д тарифов на 15%

Госрегуляторная служба согласовала повышение грузовых ж/д тарифов на 15%

Государственная регуляторная служба Украины согласовала проект приказа Мининфраструктуры о повышении грузовых железнодорожных тарифов на 15%, сообщил и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Есть согласование Государственной регуляторной службы! 15% индексации грузовых тарифов - результат компромисса и открытого диалога с бизнесом", – написал он в своем Twitter .

 

Как сообщалось, 13 сентября 2017 года Кабинет министров Украины утвердил консолидированный финансовый план ПАО "Укрзализныця" на 2017 год в расчете повышения тарифа с 1 октября на 22,5%.

Однако Государственная регуляторная служба Украины предложила пересмотреть объем повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в стране, таким образом, документ о 22,5%-ном повышении указанных тарифов остался несогласованным.

Глава службы Ксения Ляпина по итогам обсуждения этого вопроса предложила бизнесу подготовить анализ, а Министерству инфраструктуры предложить тот уровень повышения тарифов, средства от которого "Укрзализныця" реально сможет направить в развитие в текущем году.

Говоря о сроках принятия решения по тарифам, она отметила, что это зависит от того, как быстро будут разработаны и внесены такие изменения.

Помимо того Е.Кравцов предлагает с 2018 года привязать тарифы "Укрзализныци" на ж/д грузоперевозки к индексу цен промпроизводителей.

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