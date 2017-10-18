МХП в III кв.-2017 сократил продажи курятины на 13%

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в июле-сентябре 2017 года продал внешним потребителям 134,89 тыс. тонн куриного мяса, что на 13% меньше, чем в июле-сентябре- 2016 года.

Согласно сообщению компании на Лондонской фондовой бирже в среду, такое падение продаж связано с сокращением запасов мяса птицы до 21 тыс. тонн на начало третьего квартала этого года по сравнению с 46,3 тыс. тонн годом ранее.

"Запасы птицы МХП на конец третьего квартала 2017 года являются исторически минимальными в процентном соотношении к объему месячного производства", – указано в отчете без уточнения абсолютного их значения.

Компания также сообщает, что объемы производства мяса птицы в третьем квартале 2017 года снизились на 2% - до 137 тыс. тонн.

В целом за девять месяцев этого года МХП увеличило продажи мяса птицы сторонним компаниям на 4% – до 419,08 тыс. тонн при сокращении производства на 0,3% – до 424,7 тыс. тонн.

Компания добавляет, что в третьем квартале этого года она нарастила экспорт своей основной продукции по сравнению с третьим кварталом прошлого года на 35% – до 37,88 тыс. тонн, а в целом с начала года – на 23%, до 34,06 тыс. тонн.

МХП продолжает следовать стратегии географической диверсификации, а также оптимизации ассортимента товара, направляя основные объемы экспорта курятины в страны ЕС и Африки, а также в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Из общего объема продаж курятины экспорт за девять месяцев 2017 года составил около 42% против 35% в аналогичный период предыдущего года.

Холдинг отмечает, что средняя цена продажи курятины в третьем квартале этого года составила 37,88 грн/ кг (без НДС), увеличившись на 15% к предыдущему кварталу и на 30% – за год. За девять месяцев 2017 года средняя цена на курятину составила 34,06 грн, что на 23% больше, чем за девять месяцев 2016 года.

МХП поясняет рост цены год к году ростом экспортной цены в результате оптимизации продуктового микса в соответствии с экспортной стратегией.

Согласно отчету, в третьем квартале 2017 года объем продаж подсолнечного масла МХП снизился на 14% - до 76,811 тыс. тонн вследствие увеличения содержания масла в подсолнечном жмыхе и улучшения конверсии корма (кг зерна на кг птицы). За январь-сентябрь 2017 года экспорт подсолнечного масла составил 243,826 тыс. тонн, что на 4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

В третьем квартале 2017 года экспорт соевого масла составил 8,225 тыс. тонн, что на 20% ниже показателя аналогичного периода 2016 года, а общий объем за девять месяцев 2017 года составил 22,53 тыс. тонн, что на 7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года в результате улучшения конверсии корма. Также МХП продает соевый шрот третьим лицам.

МХП также сообщила, что в третьем квартале 2017 года объем продаж колбас и готовых мясных изделий увеличился на 5% – до 9,92 тыс. тонн, а за девять месяцев рост составил 10% – до 27,17 тыс. тонн. В документе указывается, что средняя цена на колбасы и готовые мясные изделия в третьем квартале 2017 года увеличилась на 16% – до 49,82 грн за 1 кг (без НДС), а за девять месяцев рост составил 12% – до 46,96 грн за 1 кг (без НДС).

Агрохолдинг собрал около 94% урожая подсолнечника с урожайностью 3,2 т/га, около 42% кукурузы с урожайностью 7,1 т/га и около 80% сои с урожайностью 2,1 т/га (урожайность указана в бункерном весе).

Посевная кампания озимых культур идет по плану и почти завершена.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

Продукция МХП реализуется под торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский" и Qualiko.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

В первом полугодии 2017 года чистая прибыль МХП увеличилась в 1,9 раза, до $210 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Выручка компании выросла на 24% - до $600 млн, в том числе доля экспортной выросла до 58% с 53% в январе-июне-2016.