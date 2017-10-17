ДТЭК объявил оферту на выкуп акций "Днипрооблэнерго" по 163,02 грн за акцию

Энергохолдинг ДТЭК выставил оферту на покупку акций ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" у миноритарных акционеров по 163,02 грн за акцию, тогда как на последнем приватизационном аукционе акции этого предприятия были реализованы по цене 670,72 грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, информация об оферте получена от ООО "ДТЭК Пауэр Трейд" 17 октября 2017 года.

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В "ДТЭК Днипрооблэнерго" агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что при определении цены оферты наблюдательный совет руководствовался средним курсом акций на "Украинской бирже".

"Единственным параметром для определения цены выкупа является средний биржевой курс ценных бумаг на ПАО "Украинская биржа" за последние три месяца до даты приватизации. Средний биржевой курс акций компании за этот период составляет 163,02 грн. На других биржах курс акций компании в это время не формировался", - отметили в "ДТЭК Днипрооблэнерго".

В компании добавили, что группа СКМ сконцентрировала 76,66% акций (значительный контрольный пакет) "ДТЭК Днипрооблэнерго", что меньше порога в 95% (доминирующий пакет) - поэтому требование закона о выкупе акций у миноритариев по цене приватизационного аукциона в данном случае не действует.

Как сообщалось, "ДТЭК Днипрооблэнерго" является крупнейшей в Украине энергоснабжающей компанией по объемам транспортировки и поставки электроэнергии. Эксплуатирует 49,7 тыс. км распределительных сетей на территории Днепропетровской области.