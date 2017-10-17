Экономика

19:23 17.10.2017

ДТЭК объявил оферту на выкуп акций "Днипрооблэнерго" по 163,02 грн за акцию

ДТЭК объявил оферту на выкуп акций "Днипрооблэнерго" по 163,02 грн за акцию

 Энергохолдинг ДТЭК выставил оферту на покупку акций ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" у миноритарных акционеров по 163,02 грн за акцию, тогда как на последнем приватизационном аукционе акции этого предприятия были реализованы по цене 670,72 грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, информация об оферте получена от ООО "ДТЭК Пауэр Трейд" 17 октября 2017 года.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

В "ДТЭК Днипрооблэнерго" агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что при определении цены оферты наблюдательный совет руководствовался средним курсом акций на "Украинской бирже".

"Единственным параметром для определения цены выкупа является средний биржевой курс ценных бумаг на ПАО "Украинская биржа" за последние три месяца до даты приватизации. Средний биржевой курс акций компании за этот период составляет 163,02 грн. На других биржах курс акций компании в это время не формировался", - отметили в "ДТЭК Днипрооблэнерго".

В компании добавили, что группа СКМ сконцентрировала 76,66% акций (значительный контрольный пакет) "ДТЭК Днипрооблэнерго", что меньше порога в 95% (доминирующий пакет) - поэтому требование закона о выкупе акций у миноритариев по цене приватизационного аукциона в данном случае не действует.

Как сообщалось, "ДТЭК Днипрооблэнерго" является крупнейшей в Украине энергоснабжающей компанией по объемам транспортировки и поставки электроэнергии. Эксплуатирует 49,7 тыс. км распределительных сетей на территории Днепропетровской области.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ТЭС "ДТЭК" в сентябре произвели 89% электроэнергии из газовых марок угля

Ростовская компания добивается в суде банкротства шахты "Обуховская" украинской ДТЭК

Азиатские индексы растут в среду

ДТЭК выставил оферту на покупку акций "ДТЭК Днипроэнерго" по 488,1 грн/штука

ДТЭК за 9 мес. увеличил добычу угля на 10,5%, до 16,9 млн тонн

Рынок акций Украины завершил последние торги в сентябре умеренным ростом

"ДТЭК Нефтегаз" планирует бурить 3-4 новые скважины в год

"ДТЭК Нефтегаз" начал бурение новой скважины на Семиренковском месторождении

ДТЭК продолжит биржевые торги углем и ожидает выхода на них импортеров

ДТЭК выставил оферту на покупку акций "Киевэнерго" по 28,04 грн/штука и "Донецкоблэнерго" – 8,78 грн

ПОСЛЕДНЕЕ

НКЦБФР приостановила обращение ценных бумаг 48 эмитентов

Для успешного продолжения реформ в энергетическом секторе Украины необходимо объединить усилия всех ветвей власти – ЕБРР

Приватизация ПАО «Центрэнерго» приведет к появлению на рынке электрической энергии нового игрока.

Украина за 8 мес.-2017 нарастила торговлю товарами с РФ на 29% – Госстат

Американский индекс Dow Jones впервые в истории превысил отметку 23000 пунктов

Дефицит внешней торговли Украины товарами в августе 2017г составил $570,5 млн - Госстат

МЭРТ предлагает применять спецсанкции к субъектам ВЭД по представлению СБУ

Украина и Мальта подписали соглашение о создании бизнес-совета

Суд перенес заседание по иску Татнефти к Украине на $144 млн на 2 ноября

Украина намерена объявить конкурс на 4G в начале ноября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА