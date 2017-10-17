Экономика

18:56 17.10.2017

Для успешного продолжения реформ в энергетическом секторе Украины необходимо объединить усилия всех ветвей власти – ЕБРР

Для успешного продолжения реформ в энергетическом секторе Украины необходимо объединить усилия всех ветвей власти – ЕБРР

Комитет  Верховной Рады по ТЭК и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) демонстрируют желание продолжать реформы в энергосекторе Украины, однако для успешного продолжения реформ необходимо объединение усилий всех ветвей власти и сотрудничество между ними по внедрению позитивных изменений.

 Об этом в интервью интернет порталу Энергореформа сообщила заместитель директора ЕБРР в Украине Марина Петров.

 По ее мнению, на нынешнем этапе реформирования (энергосектора – Энергореформа) очень важна командная работа.

 «В энергетике, мы, кстати, наблюдаем такой слаженный стиль работы», - подчеркнула она, отметив, что комитет по ТЭК Верховной Рады и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) проявляют желание внедрять реформы в энергосекторе.

 «Мы видим, что со стороны регулятора есть желание вводить RAB-регулирование», - сказала она.

 М.Петров считает, что задача ЕБРР - помочь представителям украинских ветвей власти сесть за стол переговоров и договориться о продолжении реформ в энергосекторе.

 Как ранее сообщалось, НКРЭКУ одобрила ряд проектов постановлений, которые необходимы для внедрения рынка электроэнергии в Украине. Так, в частности, комиссия утвердила:

Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по выполнению функций гарантированного покупателя;

Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по поставке электрической энергии потребителю;

Правила управления ограничениями и порядка распределения пропускной способности межгосударственных сечений;

Примерный договор о доступе к пропускной способности межгосударственных сечений (межгосударственных электрических сетей Украины);

Методику определения доступной пропускной способности межгосударственных электрических сетей.

Ранее глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявлял о случаях "грубого вмешательства" в работу комиссии, заявил глава регулятора.

«Урядовый курьер» в наглой письменной форме признал ручное регулирование печати постановлений комиссии и предложил согласовывать график печати с секретариатом Кабмина», - писал он на своей Facebook-странице.

М.Петров считает, что задача ЕБРР - помочь представителям украинских ветвей власти сесть за стол переговоров и договориться о продолжении реформ в энергосекторе.

Закон Украины «О рынке электрической энергии», который определяет новую модель работы энергорынка, вступил в силу 11 июня 2017 года. Закон предусматривает внедрение рынка электроэнергии согласно положений Третьего Энергетического пакета ЕС.

Для имплементации положений Закона необходимо разработать и утвердить более 100 нормативно-правовых актов. НКРЭКУ в августе текущего года утвердила график их принятия. Ключевые даты окончательного принятия отдельных нормативных актов - 31 декабря 2017 года и 11 июня 2018 года.

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