Американский индекс Dow Jones впервые в истории превысил отметку 23000 пунктов

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average впервые за свою более чем 100-летнюю историю преодолел отметку в 23000 пунктов в ходе торгов во вторник.

С начала года индикатор 49 раз обновлял рекорды на закрытие торгов и четырежды переваливал за очередную тысячу пунктов - причем для того, чтобы от 20 тыс. дойти до 21 тыс., индексу понадобилось всего 24 сессии.

Помимо оптимизма, столь активный рост американского фондового рынка также вызывает у многих экспертов опасения по поводу переоценки акций компаний США.

MarketWatch напоминает, что 19 октября будет 30-я годовщина "Черного понедельника" 1987 года, когда в течение одной сессии Dow Jones рухнул на рекордные в истории 23%.

Подъем фондовых индексов в США во вторник объясняется сильной отчетностью крупных компаний, включая банки Morgan Stanley и Goldman Sachs.