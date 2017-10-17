Экономика

18:27 17.10.2017

Американский индекс Dow Jones впервые в истории превысил отметку 23000 пунктов

 Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average впервые за свою более чем 100-летнюю историю преодолел отметку в 23000 пунктов в ходе торгов во вторник.

С начала года индикатор 49 раз обновлял рекорды на закрытие торгов и четырежды переваливал за очередную тысячу пунктов - причем для того, чтобы от 20 тыс. дойти до 21 тыс., индексу понадобилось всего 24 сессии.

Помимо оптимизма, столь активный рост американского фондового рынка также вызывает у многих экспертов опасения по поводу переоценки акций компаний США.

MarketWatch напоминает, что 19 октября будет 30-я годовщина "Черного понедельника" 1987 года, когда в течение одной сессии Dow Jones рухнул на рекордные в истории 23%.

Подъем фондовых индексов в США во вторник объясняется сильной отчетностью крупных компаний, включая банки Morgan Stanley и Goldman Sachs.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В украинском посольстве в США прошел Ukrainian Brands D.C. Summit

Фондовые индексы США обновили рекорды в четверг

Продажи автомобилей в США в сентябре выросли до максимума за 12 лет

МЭРТ намерено создать рабочую группу для увеличения торговли Украины со США

"Киевхлеб" в 2017г начал экспортировать продукцию в США

Фондовые индексы США снизились в понедельник на угрозах КНДР

Сенат США одобрил оборонный бюджет в почти $700 млрд на 2018 финансовый год

Фондовые индексы США слабо выросли в среду, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Украинские экспортеры плохо проинформированы о возможностях экспорта в США - Чалый

ФРС не станет повышать ставку раньше 2018г - S&P

ПОСЛЕДНЕЕ

ДТЭК объявил оферту на выкуп акций "Днипрооблэнерго" по 163,02 грн за акцию

НКЦБФР приостановила обращение ценных бумаг 48 эмитентов

Для успешного продолжения реформ в энергетическом секторе Украины необходимо объединить усилия всех ветвей власти – ЕБРР

Приватизация ПАО «Центрэнерго» приведет к появлению на рынке электрической энергии нового игрока.

Украина за 8 мес.-2017 нарастила торговлю товарами с РФ на 29% – Госстат

Дефицит внешней торговли Украины товарами в августе 2017г составил $570,5 млн - Госстат

МЭРТ предлагает применять спецсанкции к субъектам ВЭД по представлению СБУ

Украина и Мальта подписали соглашение о создании бизнес-совета

Суд перенес заседание по иску Татнефти к Украине на $144 млн на 2 ноября

Украина намерена объявить конкурс на 4G в начале ноября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА