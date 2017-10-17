Украина и Мальта подписали соглашение о создании бизнес-совета

Президент Украины Петр Порошенко призывает компании Республики Мальта расширить присутствие своего бизнеса в Украине.

"Мы приглашаем мальтийские компании расширить своё бизнес-присутствие в Украине, свою деятельность в Украине, начать новые проекты", - сказал П.Порошенко в ходе украинско-мальтийского бизнес-форума во вторник в Киеве.

Глава государства подчеркнул, что каждые переговоры с представителями Мальты приносят важные результаты, а также высказал уверенность в прекрасном будущем украинско-мальтийского инвестиционного сотрудничества.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе бизнес-форума торгово-промышленные палаты Украины и Мальты подписали соглашение о создании украинско-мальтийского бизнес-совета.

Согласно пресс-релизу Торгово-промышленной палаты Украины, в январе-июне 2017 года объём взаимной торговли услугами составил $84,9 млн, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 10,1% больше (на $7,8 млн). Экспорт услуг увеличился на 12,5% (на $5,6 млн) - до $50,5 млн, а импорт возрос на 6,7% (на $2,2 млн) - до $34,4 млн. Позитивное для Украины сальдо торговли услугами составило $16,1 млн.

Украина экспортирует в Мальту в основном IT-услуги (70%) и транспортные услуги (23,5%), импортирует услуги, связанные с поездками (98,7%).

По состоянию на 1 июля 2017 года объём прямых инвестиций из Мальты в экономику Украины (в акционерный капитал) достиг $58,5 млн (с начала года объём накопленных в Украине мальтийских инвестиций возрос на $1,6 млн).