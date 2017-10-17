Экономика

16:34 17.10.2017

Суд перенес заседание по иску Татнефти к Украине на $144 млн на 2 ноября

Суд перенес заседание по иску Татнефти к Украине на $144 млн на 2 ноября

Арбитражный суд Москвы перенес судебное заседание по иску "Татнефти" к Украине о выплате $144 млн компенсации в рамках дела "Укртатнафты" на 2 ноября, все ходатайства остались открытыми, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствующий на заседании.

Представители Украины заявили на заседании 7 ходатайств о прекращении производства по делу, об отложении и приостановлении рассмотрения иска.

Ходатайства мотивированы тем, что 16 октября Украина подала в Верховный суд РФ жалобу на решение кассации по иску "Татнефти".

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Кроме того, представители Украины сообщили, что Верховный суд Франции принял к производству жалобу Украины на решение иностранного суда, на основе которого рассматривается этот иск. Решение в суде Французской республики, по их словам, ожидается в середине 2018 года. Представитель Украины подчеркнул, что, если суд Франции отменит решение международного арбитража, то его нельзя будет привести в исполнение ни в одной стране.

В связи с этим Украина ходатайствует об отложении рассмотрения иска до 15 июля 2018 года или его приостановлении до окончания рассмотрения дела в Верховном суде Франции.

На заседании представитель "Татнефти", отвечая на вопрос суда, пояснила, что в случае удовлетворения иска, компания обратится в службу судебных приставов для обращения взыскания на имущество Украины, находящееся в Москве. В частности, речь шла о зданиях посольства и культурного центра Украины.

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