Экономика

15:37 17.10.2017

В Харькове к теплу подключена почти половина жилых домов, соцсфера уже с теплом

В Харькове к теплу подключена почти половина жилых домов, соцсфера уже с теплом

 По состоянию на утро вторника к отоплению подключена почти половина жилых домов в Харькове, сообщил генеральный директор "Харьковских тепловых сетей" Сергей Андреев.

"На сегодняшний день по городу Харькову на утро было включено 48% домов. Практически из 250 котельных включено 229 остальные котельные продолжают включаться", - сказал С.Андреев на пресс-конференции во вторник.

Он отметил также, что поскольку на улице относительно тепло и синоптики прогнозируют на ближайшие дни потепление, температура теплоносителя низкая.

"Мы не будем топить так, чтобы было везде жарко. Если температура будет повышаться, мы будем работать так называемыми пропусками - не круглосуточно, а в определённые часы", - пообещал С.Андреев.

По его словам, все объекты соцсферы уже с отоплением.

"Отопительный сезон (для объектов соцсферы- ИФ) начался 9 октября. В течение двух суток все детские садики, школы и больницы были подключены к отоплению", - сказал С.Андреев.

Он заверил, что все крупные источники теплоснабжения получили лимиты газа на октябрь.

"В организационном плане все проблемы на сегодняшний день решены", - сказал С.Андреев.

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