Экономика

15:22 17.10.2017

Гройсман: мы заинтересованы в создании на Мальте хаба для украинских агроэкспортеров

Гройсман: мы заинтересованы в создании на Мальте хаба для украинских агроэкспортеров

- Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил об интересе создать на Мальте хаб для украинских экспортеров аграрной продукции с выходом на рынки Северной Африки и Средиземноморья.

"Рад приветствовать сегодня президента Мальты госпожу Мари-Луиз Колейро Прека впервые в Украине, впервые с государственным визитом в истории наших дипломатических отношений. Украина и Мальта заметно активизировали сотрудничество в последнее время, и именно во время председательства Мальты в ЕС были приняты важнейшие для нас решения - введение безвизового режима и завершение ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС", - написал В.Гройсман на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

"Есть интерес создать на Мальте хаб для украинских агроекспортерив с последующим выходом на рынки Северной Африки и Средиземноморья", – добавил премьер.

Он выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве и "максимальном усилении взаимных торговых и инвестиционных отношений" между двумя странами.

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