Между Украиной и Мальтой вскоре откроется прямое авиасообщение

Между Украиной и Мальтой вскоре будет прямое воздушное сообщение, заявляют президент Украины Петр Порошенко и президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека.

"Один из наиболее важных результатов (переговоров – ИФ) – это открытие воздушного сообщения между Мальтой и Украиной", - заявил П.Порошенко на совместной пресс-конференции во вторник в Киеве.

В свою очередь президент Мальты подтвердила, что воздушное сообщение между Мальтой и Украиной откроется в ближайшее время.