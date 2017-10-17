Экономика

15:00 17.10.2017

Между Украиной и Мальтой вскоре откроется прямое авиасообщение

Между Украиной и Мальтой вскоре откроется прямое авиасообщение

 Между Украиной и Мальтой вскоре будет прямое воздушное сообщение, заявляют президент Украины Петр Порошенко и президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека.

"Один из наиболее важных результатов (переговоров – ИФ) – это открытие воздушного сообщения между Мальтой и Украиной", - заявил П.Порошенко на совместной пресс-конференции во вторник в Киеве.

В свою очередь президент Мальты подтвердила, что воздушное сообщение между Мальтой и Украиной откроется в ближайшее время.

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