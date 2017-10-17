Экономика

14:33 17.10.2017

Airbus получит контролирующую долю бизнеса Bombardier по производству самолетов С Series

Европейский аэрокосмический концерн Airbus SE и канадская Bombardier Inc. подписали соглашение о партнерстве с целью производства самолетов Bombardier C Series.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, Airbus получит 50,1%-ную долю бизнеса C Series Aircraft Limited Partnership (CSALP) в обмен на помощь в комплектации, продажах и маркетинге самолетов, а также помощь в ведении переговоров с потенциальными клиентами.

Кроме того, Airbus увеличит выпуск самолетов на своем заводе в Алабаме. Есть вероятность, что такая мера, которая повлечет за собой рост инвестиций и создание новых рабочих мест в США, поможет компании избежать возражений со стороны американских регуляторов.

Денежные суммы в соглашении не фигурируют.

Bombardier останется владельцем порядка 31%-ной доли в предприятии, а инвесткомпания Investissement Quebec (IQ) - владельцем 19%-ной доли.

Компании рассчитывают, что партнерство поможет в полной мере раскрыть потенциал программы по выпуску новых самолетов за счет глобального присутствия и экспертизы Airbus, которые дополнят коммерческие и технические преимущества новой модели.

"Уверен, что наше сотрудничество повысит продажи и ценность программы, поскольку определенное число потенциальных клиентов Bombardier в последнее время воздержались от покупки самолетов из-за отсутствия уверенности в будущем программы", - заявил глава Airbus Том Эндерс.

По словам гендиректора Bombardier Алена Бельмара, партнерство может удвоить оценочную стоимость программы.

Представители Boeing, основного конкурента Airbus, уже скептически высказались по поводу объявленного партнерства, назвав его "спорной сделкой между двумя конкурентами, получающими субсидии от правительств".

По оценке Airbus, в последующие 20 лет спрос на новые самолеты вместимостью 100-150 пассажиров превысит 6 тыс. единиц.

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