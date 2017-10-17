Экономика

13:31 17.10.2017

Coal Energy в сентябре сократила производство угля на 78%

Coal Energy в сентябре сократила производство угля на 78%

 Угольная компания Coal Energy S.A. (Люксембург) с активами в Украине в сентябре 2017 года уменьшила производство угля на 77,8% (на 33,779 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 9,628 тыс. тонн, сообщила компания на Варшавской фондовой бирже.

В то же время по сравнению с предыдущим месяцем производство упало на 6,9% (на 716 тонн), отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, Coal Energy объединяет 10 угольных шахт, переработку отвалов и мощности по обогащению. Компания продавала уголь тепловым энергокомпаниям, коксохимическим, цементным заводам и муниципалитетам. Она также осуществляла экспорт в Болгарию, Словакию, Молдову и Турцию. Бизнес компании значительно пострадал от военных действий на Донбассе.

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