Экономика

12:13 17.10.2017

ТЭС "ДТЭК" в сентябре произвели 89% электроэнергии из газовых марок угля

ТЭС "ДТЭК" в сентябре произвели 89% электроэнергии из газовых марок угля

Теплоэлектростанции (ТЭС) "ДТЭК" в сентябре 2017 года произвели 89% электроэнергии из украинского угля газовых марок и 11% - из импортного антрацита, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, в частности, работающие на марке "Г" ТЭС в минувшем месяце увеличили отпуск электроэнергии на треть по сравнению с сентябрем 2016 года – до 2,7 млрд кВт-ч, тогда как антрацитовые ТЭС "ДТЭК" снизили отпуск в 2,7 раза, до 0,35 млрд кВт-ч.

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"Увеличение производства обусловлено реализацией компанией программы по снижению зависимости Украины в импортном антраците", - отмечают в ДТЭК.

В пресс-службе напоминают, что в связи с дефицитом антрацитового угля "ДТЭК" за девять месяцев нарастил добычу угля марки "Г" в Украине на 10,5% – до 16,9 млн тонн.

"Максимальное использование украинского угля в производстве электроэнергии играет важную роль не только для отечественной угольной отрасли, но и для энергонезависимости страны. Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы сгенерировать на наших ТЭС больше электроэнергии именно на украинском ресурсе", - отметил директор по генерации электроэнергии "ДТЭК Энерго" Сергей Куриленко.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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