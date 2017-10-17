Украина на середину октября накопила в ПХГ запасы 16,8 млрд куб. м

Украина после окончания отопительного сезона 2016/2017 годов увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 8 млрд 699,9 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

Так, с 22 марта, когда были зафиксированы наименьшие запасы газа в ПХГ в этом году, по 15 октября хранилища пополнились почти в 2,1 раза – с 8 млрд 100,43 млн куб. м до 16 млрд 800,33 млн куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", текущие запасы на 14,1% больше, чем на 15 октября 2016 года (14 млрд 730,57 млн куб. м), а также на 4,8% выше, чем на 15 октября 2015 года (16 млрд 29,01 млн куб. м) и на 0,4% больше, чем на 15 октября 2014 года (16 млрд 740,31 млн куб. м).

В том числе в период с 1 по 15 октября 2017 года Украина пополнила свои ПХГ на 408,54 млн куб. м газа или 27,2 млн куб. м/сутки, тогда как в сентябре закачка составила 51,68 млн куб. м/сутки, в августе – 53,78 млн куб. м, в июле – 52,82 млн куб. м, в июне – 49,88 млн куб. м/сутки, в мае – 51,86 млн куб. м/сутки.

Утвержденный Кабинетом министров план мер по подготовке ТЭК к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов предполагает, что Украина до 1 ноября 2017 года должна накопить в ПХГ 17 млрд куб. м газа.

Отопительный сезон-2016/2017 Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.

Как сообщалось, в 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка – 6 млрд 388,74 млн куб. м.

В январе-2017 отбор газа из ПХГ составил 2 млрд 101,84 млн куб. м, в феврале – 1 млрд 571,33 млн куб. м, в марте – 95,1 млн куб. м (закачка – 144,71 млн куб. м, отбор – 239,81 млн куб. м). В апреле запасы газа в ПХГ пополнились на 217,82 млн куб. м (закачка – 430,69 млн куб. м газа, отбор – 212,87 млн куб. м), в мае – на 1 млрд 607,57 млн куб. м, в июне – на 1 млрд 496,4 млн куб. м, в июле – на 1 млрд 637,54 млн куб. м, в августе – на 1 млрд 667,29 млн куб. м, в сентябре – на 1 млрд 550,35 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.