Экономика

17:23 16.10.2017

Евросоюз ввел новые санкции против Северной Кореи

Евросоюз ввел новые санкции против Северной Кореи

Совет ЕС ввел новые санкции против КНДР, ограничив экспорт нефти в Северную Корею.

Документ опубликован в "Официальном журнале ЕС" и вступает в силу с момента публикации.

Также продлеваются запрет на инвестиции со стороны ЕС во все сектора экономики КНДР и ограничения на денежные переводы жителям страны.

Брюссель в этом году уже несколько раз ужесточал санкции в отношении Северной Кореи в связи с регулярными испытаниями в этой стране баллистических ракет.

Объем торговли между ЕС и КНДР в 2016 году составил 27 млн евро, что составляет одну десятую от объема торговли в 2006 году.

Пхеньян регулярно проводит испытания баллистических ракет, которые, по заявлению властей КНДР, могут нести ядерные боеголовки. Тем временем, 3 сентября в Пхеньяне сообщили об успешном испытании водородной бомбы.

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