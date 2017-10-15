Экономика

17:40 15.10.2017

Данилюк рассчитывает получить очередной транш МВФ к концу года

Данилюк рассчитывает получить очередной транш МВФ к концу года

Глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк ожидает получение очередного кредитного транша Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы EFF к концу 2017 года.

"Мы ожидаем получить транш к концу года", - сказал А.Данилюк во время брифинга в Вашингтоне в воскресение после встречи с руководством МВФ днем ранее.

Министр отметил, что прогресс был достигнут в переговорах по цене на газ. "Мы еще не достигли окончательного соглашения, но мы продвинулись, зафиксировали определенные принципы. Переговоры продолжаются", - сказал он.

Помимо этого, глава Минфина сообщил о завершении вместе с МВФ анализа законопроекта о пенсионной реформе.

"В целом никаких принципиальных расхождений мы не нашли и я уверен, что мы получим положительный отзыв как от Всемирного банка, так и МВФ", - сказал А.Данилюк.

В ответ на вопрос относительно рисков для экономики Украины в случае неполучения к концу года транша МВФ, глава Минфина выразил твердую уверенность, что средства будут получены. "Мы рассчитываем, что мы его получим", - подчеркнул он.

"Но в целом, мы не в той ситуации, когда месяц-два что-либо меняют. Мы долго работали над тем, чтобы усилить нашу экономику, чтобы сейчас не считать дни и месяцы. Основной вопрос - это принять закон о приватизации, нам важно найти справедливую формулу на газ. Когда мы это выполним, тогда вопрос транша будет техническим вопросом", - добавил А.Данилюк.

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