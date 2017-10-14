Военные в зоне АТО получат в октябре премии от 1 до 3 тыс грн - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко распорядился о выплате в октябре премий военнослужащим, которые выполняют задания в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны.

"Я отдал приказ министру обороны Полтораку Степану Тимофеевичу ко Дню защитника Украины в дополнение к стандартному обеспечению выплатить праздничные премии военнослужащим, которые сейчас выполняют задания на востоке Украины. Это должно быть, Степан Тимофеевич, на первой линии – не менее 3 тыс. грн, на второй и третьей линии - не менее 1 тыс. грн", – сказал он в субботу в пгт Озерное Житомирской области, выступая перед военнослужащими ВСУ.

П.Порошенко попросил министра обороны выплатить эти премии в октябре.