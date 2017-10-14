Экономика

11:32 14.10.2017

Ассоциация японских предпринимателей Украины изучает возможности для инвестиций в Одесскую область

Ассоциация японских предпринимателей Украины изучает возможности для инвестиций в Одесскую область

Ведущие японские компании рассматривают возможность реализации инвестиционных проектов на территории Одесской области.

Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации (ОГА), соответствующие вопросы обсуждались во время встречи главы ОГА Максима Степанова с представителями Ассоциации японских компаний в Украине.

"Мы чувствуем, как динамично развивается регион под вашим руководством. Считаем, что здесь есть много инвестиционных и производственных возможностей. Мы – надежные и долгосрочные партнеры, если чувствуем уверенность и защищенность инвестиций. Нам необходимо изучить все риски, а также мы подготовим актуальные для нас вопросы с целью дальнейшего обсуждения", - приводит пресс-служба слова генерального директора компании "Мицубиси Корпорейшн" в Украине Кохей Тагава.

В свою очередь М.Степанов подтвердил готовность поддерживать инвестиционные проекты на всех уровнях и предоставить всю необходимую информацию и помощь для углубления взаимоотношений.

Кроме того, в ходе визита в Одессу японские предприниматели встретились с вице-мэром Одессы Павлом Вугельманом и ознакомились с проектами по развитию инфраструктуры областного центра, которые инициировала мэрия.

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