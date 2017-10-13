Мажоритарий солнечной электростанции "Ренджи Тростянец" и подконтрольные ему компании в 2016 году получили 4,5 млрд грн дохода

Мажоритарный акционер солнечной электростанции "Ренджи Тростянец", Elver Company Ltd (Белиз), и подконтрольные ему компании в 2016 году получили доход в размере 4 млрд 523,82 млн грн, сообщается на сайте Антимонопольного комитета Украины.

Как сообщалось, АМКУ оштрафовал Elver Company Ltd на 0,1 млн грн за концентрацию более 50% акций ООО "Ренджи Тростянец" без разрешения ведомства. При этом антимонопольный регулятор предоставил Elver Company необходимое разрешение.

Солнечная электростанция "Ренджи Тростянец" мощностью 1,374 МВт построена компанией Rengу Development (Киев).