МВФ призывает Украину и Россию к скорейшему решению спора по еврооблигациям на $3 млрд

Спор вокруг выкупленных Россией еврооблигаций Украины на $3 млрд с просроченным сроком погашения является двусторонним, однако Международный валютный фонд заинтересован в его скорейшем разрешении, заявил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен.

"Это вопрос, который должен быть решен между двумя сторонами. Мы, конечно, призываем достичь соглашения как можно раньше", – сказал он на брифинге в пятницу в Вашингтоне.

Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией незадолго до смены власти в стране на средства ФНБ ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж). Украина предлагала Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.

После этого, 17 февраля 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях. Но Россия не сможет приступить к взысканию долга по евробондам на $3 млрд до момента вынесения решения апелляционной инстанцией, слушания по апелляции Украины запланированы на январь 2018 года.