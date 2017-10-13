НБУ запретил банкам проводить операции с банкнотами и монетами РФ с изображением объектов на оккупированной территории Украины

Национальный банк Украины (НБУ) запретил финансовым учреждениям страны осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центрального банка РФ с изображением объектов, расположенных на оккупированных Российской Федерацией территории, сообщил НБУ на веб-сайте.

Согласно постановлению НБУ от 13 октября 2017 года №103, которым вносятся изменения в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины и Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине, которое вступает в силу с 17 октября, запрет распространяется также на операции, которые осуществляются при покупке / продаже наличной иностранной валюты между банками.

"Национальный банк Украины запретил банкам (их филиалам, отделениям) и финансовым учреждениям Украины осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами (банковскими билетами) и монетами Центрального банка Российской Федерации с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, достопримечательностей и всех других объектов, расположенных на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины, и/или содержащие тексты, касающиеся оккупации Российской Федерацией административно-территориальных единиц Украины", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, также финансовым учреждениям и ПАО "Укрпочта" запрещается при осуществлении и выплате переводов принимать или выдавать наличную валюту - банкноты (банковские билеты) и монеты Центрального банка РФ с изображением объектов на оккупированной территории Украины.

"Национальный банк Украины принял такое решение с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в сообщении.