Экономика

15:38 13.10.2017

Нацбанк ожидает замедления инфляции до конца года

Нацбанк ожидает замедления инфляции до конца года

 Ускорение инфляции в Украине до 16,4% в годовом измерении было вызвано наслоением сразу трех факторов, действие которых начинает ослабевать, поэтому Нацбанк Украины ожидает замедления инфляции, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Это наслоение сразу трех факторов – внутренняя ситуация на табачном рынке, погода плюс рост экспорта, - повлиявших на четыре товарные группы. Мы оцениваем, какие факторы учитывать при принятии решения по монетарной политике, а на какие центральный банк не должен реагировать", – сказал он.

По его словам, базовая инфляция, которой может управлять центробанк, полтора года остается в пределах 6-8%: по итогам сентября составила 7,7%.

"Наибольшим же был вклад сырых продуктов питания и товаров, услуг, цены на которые регулируются административно. Вот это и есть проблема для реализации инфляционного таргетирования, о которой мы говорили: в стране с таким низким уровнем доходов, как в Украине, всегда в потребительской корзине высокая доля продуктов питания, а цены на них волатильны", – отметил Д.Сологуб.

По его словам, Нацбанк не драматизирует сложившееся в текущем году расхождение между сделанным ранее им прогнозом инфляции (9,1% на 2017 год), ее целевым диапазоном (8%+-2 процентных пункта) и текущим уровнем инфляции.

"С точки зрения международного опыта и нашей экономики, невыполнение их (прогнозов) не является чем-то удивительным, хотя и остается неприятным… Речь не идет о попадании один в один в цель, а скорее о задаче сформировать ожидания вокруг какого-то фактора", – сказал представитель центробанка.

Д.Сологуб напомнил, что постепенно ситуация с инфляционными ожиданиями в Украине улучшалась. "Даже несмотря на темпы роста основного индекса инфляции, видно было, что заякоривание ожиданий происходит", – считает замглавы НБУ.

Он подчеркнул, что расхождение между прогнозом и реальным значением – это не повод отказываться от инфляционного таргетирования.

"Дело не в том, что мы выбираем между чем-то хорошим или нехорошим. Просто инфляционное таргетирование – это единственный приемлемый режим, и альтернатив ему нет. Мы смотрели на все и понимали, какие проблемы могут возникнуть: в этом году с ними и столкнулись", – заявил он.

Говоря о прогнозируемом замедлении инфляции, замглавы Нацбанка также напомнил, что в минувшем октябре потребительские цены выросли на 2,8% из-за повышения тарифов. "Сложно себе представить, что в этом октябре цифра будет выше, а это значит, что в годовом измерении по итогам октября инфляция пойдет вниз", – отметил Д.Сологуб.

Он еще раз подтвердил, что правление НБУ рассмотрит сложившуюся ситуацию на заседании по вопросам монетарной политики 26 октября, на которой определится необходимыми монетарными мерами влияния на нее, обновленными прогнозами инфляции и сроков ее возвращения в целевой диапазон.

Отвечая на вопрос, насколько жесткими могут быть принятые монетарные меры и как может быть изменена учетная ставка, замглавы центробанка сказал, что этот вопрос обсуждается. "Когда Нацбанк принимает решение по процентной ставке, он смотрит на диапазон не только текущей инфляции, а и будущей. Соответственно большое значение имеет не только инфляция на этот год, но и перспективы возврата в целевой диапазон", – добавил он.

Д.Сологуб напомнил, что ранее НБУ видел возвращение к центральной точке целевого диапазона к середине следующего года. "С учетом последнего развития как инфляционной динамики, так и проекта госбюджета, и всего прочего, нужно смотреть и оценивать, поменялась ли ситуация. Соответственно, это будет влиять и на наше решение по ставке", – отметил замглавы Нацбанка.

Полностью интервью с Д.Сологубом читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua

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