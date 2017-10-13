Суд в Дюссельдорфе окончательно снял запреты аукционов на мощности газопровода OPAL

Высший земельный суд Дюссельдорфа окончательно снял все запреты об остановке аукционов на мощности газопровода OPAL, сообщили журналистам в OPAL Gastransport GmbH & Co KG.

"Мы можем подтвердить, что Высший земельный суд Дюссельдорфа снял все судебные запреты об остановке аукционов на мощности газопровода OPAL. Таким образом, OPAL Gastransport GmbH & Co KG собирается выставить все имеющиеся мощности на месячные и годовые аукционы на европейской платформе PRISMA", - прокомментировали в пресс-службе компании.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Как сообщалось, еще в 2009 году Европейская комиссия согласилась исключить OPAL из-под регулирования, потребовав провести для чешского рынка аукцион "gas release" (продажи газа в соответствии с условиями, установленными регулятором). "Газпром" отказался выполнять это условие, и 50% мощностей OPALбыли заморожены. Осенью прошлого года Еврокомиссия согласилась сократить резерв до 10%, а оставшиеся мощности выставить на открытый аукцион. Решение ЕК обжаловали в Европейском суде, а также в суде в Дюссельдорфе PGNiG Supply & Trading GmbH и правительство Польши. Кроме того 23 декабря были приняты обеспечительные меры по иску о приостановке исполнения решения суда. С декабря "Газпром" начал наращивать загрузку OPAL, покупая мощности на ежедневных аукционах, также удалось провести аукцион на январь. Однако уже аукцион на февраль был отменен после принятия обеспечительных мер судом по иску PGNiG.

Суд ЕС 21 июля 2017 года отказал в принятии обеспечительных мер по иску PGNiG в виде приостановления действия решения ЕК об одобрении соглашения об урегулировании в отношении газопровода OPAL между ПАО "Газпром", ООО "Газпром экспорт", OPAL Gastransport GmbH & Co. KG и Федеральным сетевым агентством Германии (Bundesnetzagentur), затем последовало решение суда в Дюссельдорфе.

В OPAL пояснили, что июльское решение суда было временным, а теперь суд принял окончательное решение.