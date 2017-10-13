Гройсман уверен в получении Украиной следующего транша МВФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что Украина получит следующий транш кредита Международного валютного фонда (МВФ).

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" премьер отверг возможность ситуации, при которой Украине придется пройти пики выплат по внешнему долгу в 2018-2020 годах без помощи международных финансовых организаций.

"Я не хочу сейчас даже гипотетически говорить о каких-то проблемах в этом вопросе, потому что так не произойдет", - сказал В.Гройсман.

По его словам, решение о выделении кредита принимает сам МВФ, однако само такое решение о транше "конечно будет".

Полный текст интервью премьер-министра Украины В.Гройсмана будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"