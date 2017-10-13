Кабмин выступает за отсрочку уплаты НДС на ввоз нового промоборудования, но МВФ против - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров выступает за отсрочку уплаты НДС на импорт нового промышленного оборудования, но Международный валютный фонд не поддерживает данную идею.

"Для стимулирования промышленности я хочу реструктурировать ввозной НДС на новое оборудование. Я хочу, чтобы человек, который ввозит оборудование в страну, которое мы не производим, получил отсрочку, допустим, на 36 месяцев", - сказал В.Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Премьер отметил, что бизнес поддерживает такую идею, однако международные партнеры Украины пока выступают против. "Бизнес ждет такого решения, но пока есть кое-какие ограничения, которые не дают мне это сделать. Мы с международными партнерами смотрим параметры поступлений в бюджет", - сказал В.Гройсман, уточнив, что против такой инициативы выступает МВФ.

Полный текст интервью премьер-министра Украины В.Гройсмана будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"