Экономика

14:03 13.10.2017

Кабмин выступает за отсрочку уплаты НДС на ввоз нового промоборудования, но МВФ против - Гройсман

Кабмин выступает за отсрочку уплаты НДС на ввоз нового промоборудования, но МВФ против - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров выступает за отсрочку уплаты НДС на импорт нового промышленного оборудования, но Международный валютный фонд не поддерживает данную идею.

"Для стимулирования промышленности я хочу реструктурировать ввозной НДС на новое оборудование. Я хочу, чтобы человек, который ввозит оборудование в страну, которое мы не производим, получил отсрочку, допустим, на 36 месяцев", - сказал В.Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Премьер отметил, что бизнес поддерживает такую идею, однако международные партнеры Украины пока выступают против. "Бизнес ждет такого решения, но пока есть кое-какие ограничения, которые не дают мне это сделать. Мы с международными партнерами смотрим параметры поступлений в бюджет", - сказал В.Гройсман, уточнив, что против такой инициативы выступает МВФ.

Полный текст интервью премьер-министра Украины В.Гройсмана будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Банки до ноября должны подать предложения о компенсации процентов по программе поддержки животноводства на 2018г - Гройсман

Гройсман уверен в получении Украиной следующего транша МВФ

Гройсман выступает за привлечение в Украину международных пенсионных фондов

Рост цен на продукты связан с увеличением экспорта - Гройсман

Гройсман констатирует улучшение качества ремонта дорог

Гройсман о законе об образовании: Мы готовы к диалогу, а не к ультиматумам

МВФ выделил 9 крупнейших банков мира с проблемами рентабельности

Премьер-министр поручил Минфину учесть в бюджете-2018 финансирование 7 вертолетов и самолета для МЧС

МВФ повысил прогнозы роста ВВП стран Балтии в 2017-2018гг

МВФ улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса Украины в 2017 г.

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрспецтехника" готова развернуть в 2018г серийное производство портативных систем РЭБ для противодействия БПЛА

Суд в Дюссельдорфе окончательно снял запреты аукционов на мощности газопровода OPAL

Кабмин в 2018г намерен ограничить размер дотаций на сельхозпроизводителя

JKX за 9 мес. сократила среднесуточную добычу в Украине на 11%

НКРЭКУ информирует Энергетическое сообщество о "грубом вмешательстве" в работу комиссии

Ростовская компания добивается в суде банкротства шахты "Обуховская" украинской ДТЭК

Курс биткойна в пятницу установил новый рекорд, поднявшись выше $5800

Украинская портовая отрасль должна ориентироваться на "общегеографический" транзит - глава АМПУ

Грузовладельцы переориентируют потоки из Азова в связи со строительством Керченского моста

Порт "Южный" рассматривает направление порядка 3 млрд грн инвестиций в новые инвестпроекты в 2018 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА