Кабмин в 2018г намерен ограничить размер дотаций на сельхозпроизводителя

Формула распределения дотаций агропроизводителям в 2018 году будет изменена, а также будет введено ограничение на предоставление господдержки одному производителю не более 150 млн грн в год.

"Правительством уже определены главные направления государственной поддержки АПК на 2018 год и сегодня мы активно работаем над формированием порядков использования средств", - цитируется в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия первый заместитель министра Максим Мартынюк.

Согласно пресс-релизу Минагропрода в пятницу, проектом госбюджета на 2018 год предусмотрено выделение 2 млрд грн на программу дотаций для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и стимулирования производства сельскохозяйственной продукции.

"Бюджетная дотация на 2 млрд грн будет усовершенствована путем изменения формулы начисления средств и ограничения предоставления поддержки одному производителю - не более 150 млн грн", - говорится в сообщении.

По информации Минагропрода, в рамках программы на поддержку развития фермерских хозяйств на 1 млрд грн 50% указанной суммы получат кооперативы, а другую половину - семейные фермеры, классические фермеры и те, кто впервые хочет стать фермером.

По программе поддержки фермерства помощь будет предусматриваться таким направлениям, как выращивание нишевых культур, ягод, садоводство, овощеводство, животноводство и биоэнергетика.

В 2018 году финансовая господдержка (2 млрд грн), как ожидается, будет предоставляться на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов, чтобы стимулировать наращивание поголовья животных и в результате способствовать стабилизации цен на мясо.

Также в 2018 году планируется запуск программы для улучшения генетики в животноводстве (300 млн грн), в частности, по трем главным направлениям: мясное и молочное скотоводство и свиноводство.

Как сообщалось, проектом госбюджета на 2018 год предусмотрено выделение на поддержку АПК 7,3 млрд грн, из которых 2 млрд грн - на программу дотаций, 2,3 млрд грн - программу поддержки животноводства, 1 млрд грн выделят на 20%-ную компенсацию аграриям стоимости украинской сельхозтехники, 1 млрд грн - на программу поддержки фермерства и на др. программы.

В бюджете 2017 года предусмотрено на программу дотаций 4 млрд грн для поддержки животноводства, производства молока, садоводства, виноградарства, овощеводства и пр.

Бюджет-2017 также предусматривает выделение средств на программу компенсации кредитных ставок аграриям в сумме 300 млн грн, на кредиты фермерам – 65 млн грн, на поддержку животноводства – 170 млн грн, на развитие хмелеводства, закладку новых садов, виноградников, ягодников – 75 млн грн, удешевление сельхозтехники – 550 млн грн, другие программы – 287,8 млн грн.