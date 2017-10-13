Экономика

13:04 13.10.2017

Гройсман выступает за привлечение в Украину международных пенсионных фондов

Гройсман выступает за привлечение в Украину международных пенсионных фондов

 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за привлечение в Украину международных частных пенсионных фондов в рамках построения накопительной пенсионной системы.

Глава правительства в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отметил, что выступает за построение второго уровня пенсионной системы (накопительной пенсионной системы), но переживает за сохранность средств граждан.

"Все ведь помнят потерю денег в Сбербанке СССР. Я не хочу повторения такого, поэтому нужны гарантии, чтобы люди знали, что если они делают накопления, то после выхода на пенсию они их получат. Я думаю, что тут нужно привлекать международные фонды, которые имеют хорошую репутацию, являются достаточно устойчивыми", - сказал В.Гройсман.

По его словам, разработкой соответствующего законопроекта сейчас будет заниматься правительство вместе с депутатами, которые имеют ряд хороших инициатив.

Полный текст интервью премьер-министра Украины В.Гройсмана будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

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