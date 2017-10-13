JKX за 9 мес. сократила среднесуточную добычу в Украине на 11%

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas Plc в январе-сентябре 2017 года сократила среднесуточную добычу углеводородов в Украине на 11% (на 0,444 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, boepd) по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года – до 3,595 тыс. boepd.

Как сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи, в частности, добыча газа упала на 7% - до 17,3 млн куб. футов в сутки (MMcfd), нефти и конденсата – на 24,2%, до 711 boepd.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

В то же время, согласно сайту, российские активы JKX продемонстрировали еще более стремительное падение: среднесуточная добыча углеводородов в январе-сентябре 2017 года уменьшилась на 19,8% (на 1,211 тыс. boepd) - до 4,905 тыс. boepd. При этом добыча газа упала на 19,8% - до 29,1 MMcfd, нефти и конденсата – на 16,9%, до 54 boepd.

Вместе с тем падение показателей по Украине и России JKX удалось частично компенсировать за счет новой добычи в Венгрии. За указанный период среднесуточная добыча компании в этой стране составила 145 boepd.

В целом среднесуточная добыча углеводородов JKX по всем странам присутствия в январе-сентябре 2017 года упала на 14,9% - до 8,645 тыс. boepd.

Как сообщалось, в Украине группа JKX владеет "Полтавской газонефтяной компанией".

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,47% акций, российская Proxima Capital Group – 19,92%, Keyhall Holding– 11,42% акций, Neptune Invest & Finance Corp – 12,95%.