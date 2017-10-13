Экономика

12:21 13.10.2017

НКРЭКУ информирует Энергетическое сообщество о "грубом вмешательстве" в работу комиссии

НКРЭКУ информирует Энергетическое сообщество о "грубом вмешательстве" в работу комиссии

 Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) информирует Энергетическое сообщество о случаях "грубого вмешательства" в работу комиссии, заявил глава регулятора Дмитрий Вовк.

"Урядовый курьер" в наглой письменной форме признал ручное регулирование печати постановлений комиссии и предложил согласовывать график печати с секретариатом Кабмина. Один из правоохранительных органов возмущен фактом нерегистрации постановлений (НКРЭКУ – ИФ) в Министерстве юстиции. Уважать и выполнять законы, в т.ч. специальный о регуляторе, где это определено одним из оснований независимости комиссии, за нужное не считает", - написал он на своей Facebook-странице.

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Д.Вовк добавил, что оба случая, по его мнению, являются грубым вмешательством в работу комиссии, информация об этом будет предоставлена секретариату Энергетического сообщества в рамках аудита.

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