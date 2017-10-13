Ростовская компания добивается в суде банкротства шахты "Обуховская" украинской ДТЭК

Арбитражный суд Ростовской области 1 ноября рассмотрит обоснованность заявления ООО "Шахтинское электромонтажное наладочное управление" о признании несостоятельным (банкротом) АО "Шахтоуправление "Обуховская" (оба - Ростовская область), входящего в состав украинского энергохолдинга ДТЭК, говорится в материалах суда.

Поводом для обращения в суд стала задолженность шахтоуправления перед управлением в размере 6,7 млн рублей.

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Заявитель просит утвердить арбитражного управляющего Дмитрия Кузнецова (ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие", Орел).

К следующему заседанию заявитель должен, в том числе, представить доказательства вероятности обнаружения имущества должника, достаточного для финансирования процедур банкротства, справку об остатке долга, материалы исполнительного производства.

Должник должен представить полный список кредиторов и дебиторов с расшифровкой сумм задолженности, сведения о составе и стоимости имущества, материалы исполнительного производства.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Шахтинское электромонтажное наладочное управление" занимается ремонтом электрического оборудования. В числе учредителей ООО - два физических лица, суммарная доля которых в уставном капитале составляет 67%. В 2016 году предприятие получило выручку в размере 50,4 млн рублей (снижение на 16% по сравнению с показателем 2015 года), чистую прибыль - 16,6 млн рублей (рост в 5,9 раза).

АО Шахтоуправление "Обуховская" занимается добычей антрацита подземным способом. По данным Росстата, на 23 августа 2017 года единственным акционером АО является ООО "Донецкая топливно-энергетическая компания" (входит в состав украинского энергохолдинга ДТЭК).

В 2016 году шахта получила 6,1 млрд рублей выручки, что на 14,3% меньше, чем в 2015 году, и 444,7 млн рублей чистой прибыли против 342,4 млн рублей чистого убытка годом ранее.