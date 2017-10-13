Экономика

10:42 13.10.2017

Украинская портовая отрасль должна ориентироваться на "общегеографический" транзит - глава АМПУ

Украинская портовая отрасль должна ориентироваться на "общегеографический" транзит - глава АМПУ

 Украинские морские порты должны ориентироваться, в плане перевалки транзитных грузов, на общую географию транзита по различным направлениям, считает глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс.

"Сегодня транзит из России составляет 10 млн тонн в год. Есть вопросы геополитики, вопросы поддержки грузооборота со страной-агрессором... Мы должны ориентироваться на так называемый "географический транзит", без политики. Это грузопотоки из Азии в Беларусь, Молдову, Польшу, Германию - то, что можно везти через море", - сказал он в ходе пресс-тура, посвященного дноуглублению в порту "Южный", отвечая на вопрос о транзите российских грузов.

Р.Вецкаганс подчеркнул, что за последние годы транзит российских грузов значительно сократился – с 60 млн тонн до 10 млн тонн, и роста этого показателя вряд ли стоит ожидать.

"Ресурсная база, которая идет транзитом из России – это уголь, руда, и не только через порты, но и по суше. Здесь есть увеличение, но оно не больше 10%", - добавил он.

Р.Вецкаганс отметил, что у Турции также есть заинтересованность в экспорте продукции по морю через порты Украины в Европу, и что это как раз те тенденции, на которые и нужно ориентироваться.

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