Порт "Южный" рассматривает направление порядка 3 млрд грн инвестиций в новые инвестпроекты в 2018 году

Морской торговый порт "Южный" в 2018 году может направить более 3 млрд грн на новые инфраструктурные проекты, сообщил глава администрации порта Максим Широков.

"Инфраструктурные проекты в следующем году: первое – окончание проекта с Cargill, естественно продолжение проекта реконструкции морского подходного канала. Мы рассматриваем также начало строительства операционной акватории под 10-й причал, потому что группа "Причалы Коминтерна" подписала меморандум с АМПУ о развитии проекта причала", - сказал он в ходе пресс-тура, посвященного дноуглублению в порту.

По словам М.Широкова, компания уже заканчивает проектирование.

"Если все будет хорошо, то мы в следующем году в унисон с ними зайдем в строительство операкватории 10 причала. Также, если все будет стабильно с грузовой базой, реальная перспектива приступить к реконструкции 5-8 причалов, на которых оперирует государственная стивидорная компания. – Это ближайшие планы, - сказал глава администрации порта.

Он также уточнил, что капинвестиции составят: "реконструкция 5-8 причалов – 2,5-3 млрд грн, в зависимости от курса доллара, и операкватория 10 причала – максимально до 150 млн грн – там небольшой объем дноуглубления".

Порт "Южный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км. Порт располагает шестью собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: морской нефтетерминал "Пивденный", терминал ООО "Трансбункер-Юг" по перевалке нефтепродуктов, группа "ТИС", специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ".