НКРЭКУ с января-2018г предлагает увеличить средний тариф "Укргидроэнерго" на 19,6%, компания хочет на 55,9%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает с 1 января 2018 года увеличить средний тариф ЧАО "Укргидроэнерго" на 19,6% – с действующих 65,6 коп. до 78,45 коп./кВт-ч (без НДС).

Обсуждение проектов решений о тарифах и инвестиционной программе УГЭ на 2018 год состоялось на заседании комиссии в Киеве в четверг.

Согласно процедуре, далее в течение 20 дней НКРЭКУ будет принимать предложения и замечания к проектам решений с их последующим открытым обсуждением. Утверждение тарифов и инвестиционной программы на 2018 год должно состояться в конце ноября.

При этом, согласно обнародованным на сайте НКРЭКУ материалам, в частности, комиссия предлагает установить средний тариф для ГАЭС компании на 2018 год в размере 291,48 коп./кВт-ч, для ГЭС – 32,13 коп./кВт-ч.

В то же время "Укргидроэнерго" предлагает увеличить средний тариф компании на 55,9% – до 102,26 коп./кВт-ч (для ГАЭС – 469,43 коп./кВт-ч, для ГЭС – 41,22 коп./кВт-ч).

Кроме того, НКРЭКУ предлагает утвердить инвестиционную программу УГЭ на 2018 год в размере 3 млрд 261,22 млн грн без НДС (для ГЭС в объеме 1,696 млрд грн, для ГАЭС – 1,565 млрд грн).

Ожидаемый полезный отпуск ГЭС компании в 2018 году прогнозируется на уровне 7 млрд 435,7 млн кВт-ч, ГАЭС – 1 млрд 616,7 млн кВт-ч.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5744,8 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает с 1 января 2018 года увеличить средний тариф ЧАО "Укргидроэнерго" на 19,6% – с действующих 65,6 коп. до 78,45 коп./кВт-ч (без НДС).

Обсуждение проектов решений о тарифах и инвестиционной программе УГЭ на 2018 год состоялось на заседании комиссии в Киеве в четверг.

Согласно процедуре, далее в течение 20 дней НКРЭКУ будет принимать предложения и замечания к проектам решений с их последующим открытым обсуждением. Утверждение тарифов и инвестиционной программы на 2018 год должно состояться в конце ноября.

При этом, согласно обнародованным на сайте НКРЭКУ материалам, в частности, комиссия предлагает установить средний тариф для ГАЭС компании на 2018 год в размере 291,48 коп./кВт-ч, для ГЭС – 32,13 коп./кВт-ч.

В то же время "Укргидроэнерго" предлагает увеличить средний тариф компании на 55,9% – до 102,26 коп./кВт-ч (для ГАЭС – 469,43 коп./кВт-ч, для ГЭС – 41,22 коп./кВт-ч).

Кроме того, НКРЭКУ предлагает утвердить инвестиционную программу УГЭ на 2018 год в размере 3 млрд 261,22 млн грн без НДС (для ГЭС в объеме 1,696 млрд грн, для ГАЭС – 1,565 млрд грн).

Ожидаемый полезный отпуск ГЭС компании в 2018 году прогнозируется на уровне 7 млрд 435,7 млн кВт-ч, ГАЭС – 1 млрд 616,7 млн кВт-ч.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5744,8 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.