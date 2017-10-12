Экономика

16:43 12.10.2017

ТЭС и ТЭЦ Украины за 8 мес. уменьшили потребление угля на четверть

Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-августе 2017 года сократили потребление угля на 25,4% (на 5 млн 224,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 15,308 млн тонн.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в августе-2017 потребление угля ТЭС и ТЭЦ снизилось на 12,5% (на 338,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года – до 2 млн 363,9 тыс. тонн.

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Столь значительное снижение потребления угля связано с приостановкой поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы, на котором работает половина ТЭС энергогенерирующих компаний страны. В этой связи с 17 февраля по 17 июля 2017 года в Украине действовали чрезвычайные меры в энергетике.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн.

Потребление угля ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году ожидается на уровне 26 млн 258,7 тыс. тонн, что на 16,2% (на 5 млн 79,9 тыс. тонн) меньше, чем в 2016 году. В том числе потребление угля антрацитовой группы должно снизиться на 44,8% (на 5 млн 748,2 тыс. тонн) – до 7 млн 75,9 тыс. тонн, тогда как газовой группы – возрасти на 3,6% (на 668,1 тыс. тонн), до 19 млн 182,7 тыс. тонн.

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