Выигравший конкурс на главу ГИЯРУ руководитель атомного департамента Минэнергоугля Г.Плачков передает дела своему заместителю

Руководитель департамента ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса министерства энергетики и угольной промышленности Григорий Плачков, который выиграл конкурс на должность главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), передает дела своему заместителю, сообщил глава Минэнергоуля Игорь Насалик.

"…учитывая, что у нас сейчас уже практически нет директора департамента, который по конкурсу возглавил ГИЯРУ. Сейчас (в департаменте - ИФ) заместитель работает", - сказал он в ходе заседания НКРЭКУ в четверг, на котором обсуждались тарифы и инвестиционная программа НАЭК "Энергоатом" на 2018 год.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Как сообщалось, глава ГИЯРУ Сергей Божко умер 6 февраля 2017 года, а 8 февраля правительство назначило исполняющим обязанности главы инспекции директора департамента по вопросам безопасности ядерных установок - заместителя главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Бориса Столярчука.

В сентябре Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность главы ГИЯРУ. Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы 10 октября признала его победителем Г.Плачкова, кандидатура которого после прохождения необходимых проверок будет вынесена на утверждение Кабмина.